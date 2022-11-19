Гол и передача Шаранговича помогли «Нью-Джерси» победить «Оттаву». «Дэвилз» выиграли 12-й матч подряд

«Нью-Джерси» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Гол и результативную передачу в свой актив записал белорусский нападающий «Дэвилз» Егор Шарангович.

Российский защитник Артем Зуб вернулся в составе «Сенаторз» после травмы и заработал показатель полезности «минус» 1, также сделав 4 силовых приема.

«Нью-Джерси» одержал 12-ю победу подряд в регулярном чемпионате.

Ранее в истории клуба было только 2 серии с 10 или более победами (13 в сезоне 2000/01, 11 — 2005/06).

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«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Хаула — 1 (бол., Зеттерлунд, Сиверсон), 7:10 — 0:1. Бастиан — 3 (Вуд, Маклеод), 15:54 — 0:2. Боквист — 2 (Шарангович, Зигенталер), 23:00 — 0:3. Брассар — 2 (Браннстрем, Жиру), 37:29 — 1:3. Шарангович — 5 (мен., Хишир), 39:25 — 1:4. Маклеод — 2 (п.в.), 57:31 — 1:5.

Вратари: Форсберг (Тэлбот, 23:00, 55:06 — 57:31) — Шмид.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (9+12+5) — 36 (15+14+7).

Наши: Зуб (21.01/0/-1) — -.

19 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 18881 зритель.