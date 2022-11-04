Карлссон — первый за 85 лет защитник с 10 голами в 13 матчах на старте сезона НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 Б).

Таким образом швед стал первый за 85 защитником НХЛ с 10 голами в 13 стартовых матчах сезона. Карлссон повторил достижение Джорджа Манте из «Монреаля» в 1937 году.

Рекорд же принадлежит Гарри Кэмерону из «Торонтон Аренас», которому в сезоне-1917/18 хватило 7 матчей, чтобы забить 10 шайб.