Вратарь «Сент-Луиса» толкнул Сорокина в перерыве матча НХЛ

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон толкнул голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ. Инцидент произошел во время паузы, в то время как вратари обеих команд направлялись к скамейкам запасных.

Встреча завершилась победой клуба из Нью-Йорка — 5:2.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по воротам.

После матча 27-летний россиянин был признан второй звездой встречи.