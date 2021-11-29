«Игра в большинстве имела для нас огромное значение». Орлов — о победе над «Каролиной»
Орлов прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Каролиной»
05:40
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).
«Это был отличный момент, чтобы выиграть. У нас было много бросков, игра в большинстве имела для нас огромное значение. Я считал, что у меня, может быть, есть небольшой шанс у ворот, поэтому я подъехал и нанес сильный удар», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.
30-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Харрикейнз». Всего на его счету 22 матча в сезоне, в которых он набрал 12 (4+8) очков.
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