«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию», Проворов сделал результативную передачу
05:37
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.
В составе «Дэвилз» 4 (2+2) очка набрал Андреас Йонссон, еще по шайбе забросили Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт и Натан Бастиан. У «Флайерз» отличились Скотт Лоутон и Джоэл Фараби, защитник Иван Проворов сделал ассист.
После этого матча «Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 очками — на 12-й строчке.
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