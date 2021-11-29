«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию», Проворов сделал результативную передачу

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе «Дэвилз» 4 (2+2) очка набрал Андреас Йонссон, еще по шайбе забросили Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт и Натан Бастиан. У «Флайерз» отличились Скотт Лоутон и Джоэл Фараби, защитник Иван Проворов сделал ассист.

После этого матча «Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 очками — на 12-й строчке.