Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию», Проворов сделал результативную передачу

05:37
Теги:

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе «Дэвилз» 4 (2+2) очка набрал Андреас Йонссон, еще по шайбе забросили Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт и Натан Бастиан. У «Флайерз» отличились Скотт Лоутон и Джоэл Фараби, защитник Иван Проворов сделал ассист.

После этого матча «Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 очками — на 12-й строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Эндокринолог назвала противопоказания для употребления чая
2
0