Игорь Шестеркин: «Может быть один прикол, что мы с Георгиевым начинали по-русски между собой разговаривать»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как в команде относятся к тому, что тандем вратарей составляет бригада из России.

«Такого в НХЛ нет, — сказал Шестеркин в интервью сайту НХЛ. — Разве что может быть один прикол, что мы с Георгиевым начинали по-русски между собой разговаривать. И тогда вокруг говорят: «Ребята, слишком много русского языка в раздевалке!» — А в целом — ничего особенного. Все друг с другом общаются, у нас очень дружный коллектив. Только так и должно происходить в командах».