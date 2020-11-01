Игорь Шестеркин: «Может быть один прикол, что мы с Георгиевым начинали по-русски между собой разговаривать»
10:10
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как в команде относятся к тому, что тандем вратарей составляет бригада из России.
«Такого в НХЛ нет, — сказал Шестеркин в интервью сайту НХЛ. — Разве что может быть один прикол, что мы с Георгиевым начинали по-русски между собой разговаривать. И тогда вокруг говорят: «Ребята, слишком много русского языка в раздевалке!» — А в целом — ничего особенного. Все друг с другом общаются, у нас очень дружный коллектив. Только так и должно происходить в командах».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/igor-shestyorkin-speaks-about-henrik-lundqvist-and-his-first-season-in-nhl/c-319557866