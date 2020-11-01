НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Игорь Шестеркин: «Может быть один прикол, что мы с Георгиевым начинали по-русски между собой разговаривать»

10:10
Теги:

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, как в команде относятся к тому, что тандем вратарей составляет бригада из России.

«Такого в НХЛ нет, — сказал Шестеркин в интервью сайту НХЛ. —  Разве что может быть один прикол, что мы с Георгиевым начинали по-русски между собой разговаривать. И тогда вокруг говорят: «Ребята, слишком много русского языка в раздевалке!» — А в целом — ничего особенного. Все друг с другом общаются, у нас очень дружный коллектив. Только так и должно происходить в командах».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/igor-shestyorkin-speaks-about-henrik-lundqvist-and-his-first-season-in-nhl/c-319557866

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир