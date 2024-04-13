Гущин и Романов признаны звездами матча за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Техас» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи, вратарь Георгий Романов отразил 39 бросков и стал второй звездой.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 55 матчей в АХЛ, в которых набрал 53 (19+34) очка.