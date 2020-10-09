Худобин, вероятно, подпишет новый контракт с «Далласом»

Вратарь Антон Худобин, скорее всего, подпишет новый контракт с «Далласом», сообщает журналист Фрэнк Серавалли в Twitter. Голкипер подпишет трехлетний контракт с годовой зарплатой 3,5 миллиона долларов.

8 октября Худобин вышел на рынок свободных агентов.

В минувшем сезоне «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли. Худобин в регулярном сезоне провел 30 матчей, отражая 93 процента бросков. В плей-офф голкипер сыграл в 25 матчах, отражая в среднем 91,7 процента бросков.