Агент Мильштейн: «Полуголый Бэбкок стриг лужайку. Помахал в телефон Михееву: «Илья, я хочу с тобой работать!»

Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как нападающий «Ванкувера» Ильи Михеева выбрал «Торонто» в качестве первого своего клуба в НХЛ.

— Когда у Михеева был драфтовый год, он даже не знал, где и когда проходил этот драфт. Он поздно развился и заиграл гораздо позже других талантливых сверстников. Для молодого Ильи пределом мечтаний были база сборной в Новогорске, красные шаровары, куртка с гербом национальной команды и шапочка с помпончиком. И попал он туда только в 22-23 года.

Незадолго до этого я ему позвонил: «Илья, я такой-то, хочу с тобой работать. Ты — игрок НХЛ». То, что все — правда, он понял в конце августа на турнире Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, когда мы к нему в один день привезли генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи, его коллегу из «Чикаго» Стэна Боумэна и директора по селекции игроков «Торонто» Джима Палиафито.

С Михеевым мы познакомились в мае на чемпионате мира, а к августу я организовал вокруг него маркетинговую движуху. К клубам, которые не видели его на ЧМ, мы пошли сами по принципу «если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». И к турниру Пучкова за ним уже стояла очередь.

Боумэн пришел с иголочки — пиджак, костюм. Полностью подготовленный, изложил свое видение, как Михеев будет играть в «Блэкхокс». Палиафито был в майке «Торонто» — и у него был козырь в рукаве. Главным тренером тогда был Майк Бэбкок. Встреча проходила в гостинице «Коринтия» в Питере — и в какой-то момент он по видеосвязи звонит Бэбкоку, о чем Илья еще не знает. В Америке — шесть утра. Полуголый Бэбкок, единственный в мире тренер — член Тройного золотого клуба, косит траву у себя дома на лужайке. И машет ему в трубку: «Илья, я Майк Бэбкок. Хочу с тобой работать, и ты будешь у меня играть». Останавливает свою косилку и начинает рассказывать, где его видит и как именно будет использовать. Три такие встречи в один день!

— С трудом представляю, как у парня крыша от такого не поехала.

— Илюша — это, наверное, единственный энхаэловец, который летом возвращается в Россию, чтобы поехать в деревню к бабушке вскопать ее огород (зарабатывая по пять миллионов долларов в год. — Прим. И.Р.). Самый простой человек в мире! Прослушав три эти презентации, он тут же встал со словом: «Торонто». Я ему: «Не спеши, у нас еще целый год для выбора впереди». — «Нет, «Торонто» — и все». И через год, когда закончился его контракт с «Авангардом», поехал к Бэбкоку.

Михеев дебютировал в НХЛ в сезоне-2019/20 в составе «Торонто» и набрал 23 (8+15) очка в 39 встречах. С 2022-го россиянин играет за «Ванкувер», с которым подписал контракт на 4 года и 19 миллионов долларов.

Всего в НХЛ Михеев провел 241 матч и записал на свой счет 124 (59+65) очка.