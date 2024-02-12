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Сегодня, 16:30

Агент Мильштейн: «Полуголый Бэбкок стриг лужайку. Помахал в телефон Михееву: «Илья, я хочу с тобой работать!»

Агент объяснил, почему Михеев выбрал «Торонто» своим первым клубом в НХЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Илья Михеев в составе «Торонто».
Фото Global Look Press

Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал подробности того, как нападающий «Ванкувера» Ильи Михеева выбрал «Торонто» в качестве первого своего клуба в НХЛ.

— Когда у Михеева был драфтовый год, он даже не знал, где и когда проходил этот драфт. Он поздно развился и заиграл гораздо позже других талантливых сверстников. Для молодого Ильи пределом мечтаний были база сборной в Новогорске, красные шаровары, куртка с гербом национальной команды и шапочка с помпончиком. И попал он туда только в 22-23 года.

Незадолго до этого я ему позвонил: «Илья, я такой-то, хочу с тобой работать. Ты — игрок НХЛ». То, что все — правда, он понял в конце августа на турнире Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, когда мы к нему в один день привезли генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи, его коллегу из «Чикаго» Стэна Боумэна и директора по селекции игроков «Торонто» Джима Палиафито.

С Михеевым мы познакомились в мае на чемпионате мира, а к августу я организовал вокруг него маркетинговую движуху. К клубам, которые не видели его на ЧМ, мы пошли сами по принципу «если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». И к турниру Пучкова за ним уже стояла очередь.

Боумэн пришел с иголочки — пиджак, костюм. Полностью подготовленный, изложил свое видение, как Михеев будет играть в «Блэкхокс». Палиафито был в майке «Торонто» — и у него был козырь в рукаве. Главным тренером тогда был Майк Бэбкок. Встреча проходила в гостинице «Коринтия» в Питере — и в какой-то момент он по видеосвязи звонит Бэбкоку, о чем Илья еще не знает. В Америке — шесть утра. Полуголый Бэбкок, единственный в мире тренер — член Тройного золотого клуба, косит траву у себя дома на лужайке. И машет ему в трубку: «Илья, я Майк Бэбкок. Хочу с тобой работать, и ты будешь у меня играть». Останавливает свою косилку и начинает рассказывать, где его видит и как именно будет использовать. Три такие встречи в один день!

— С трудом представляю, как у парня крыша от такого не поехала.

— Илюша — это, наверное, единственный энхаэловец, который летом возвращается в Россию, чтобы поехать в деревню к бабушке вскопать ее огород (зарабатывая по пять миллионов долларов в год. — Прим. И.Р.). Самый простой человек в мире! Прослушав три эти презентации, он тут же встал со словом: «Торонто». Я ему: «Не спеши, у нас еще целый год для выбора впереди». — «Нет, «Торонто» — и все». И через год, когда закончился его контракт с «Авангардом», поехал к Бэбкоку.

Михеев дебютировал в НХЛ в сезоне-2019/20 в составе «Торонто» и набрал 23 (8+15) очка в 39 встречах. С 2022-го россиянин играет за «Ванкувер», с которым подписал контракт на 4 года и 19 миллионов долларов.

Всего в НХЛ Михеев провел 241 матч и записал на свой счет 124 (59+65) очка.

Никита Кучеров, Дэн Мильштейн и&nbsp;Александр Овечкин. «Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 51 30 21 65
3 Филадельфия 53 28 25 62
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Нью-Джерси 50 25 25 54
6 Вашингтон 51 23 28 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 51 16 35 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 32 20 73
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 53 28 25 61
4 Торонто 50 26 24 60
5 Детройт 51 27 24 60
6 Монреаль 52 21 31 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 48 21 27 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 53 32 21 68
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 51 28 23 58
5 Нэшвилл 52 27 25 56
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 50 23 27 50
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 53 35 18 76
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 48 30 18 61
4 Лос-Анджелес 49 24 25 58
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 51 21 30 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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13.02 03:00
Филадельфия – Аризона
 - : -
13.02 03:00
Рейнджерс – Калгари
 - : -
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Нью-Джерси – Сиэтл
 - : -
13.02 06:00
Вегас – Миннесота
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

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 53 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

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