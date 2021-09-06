Маркус Серенсен продолжит карьеру в «Юргордене»
18:46
Бывший нападающий «Сан-Хосе» Маркус Серенсен вернется в Европу. Он подпишет контракт с «Юргорденом», сообщает Sportbladet.
В прошлом сезоне 29-летний швед провел 29 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. «Акулы» не стали предлагать ему новый контракт.
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