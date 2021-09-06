Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маркус Серенсен продолжит карьеру в «Юргордене»

18:46
Теги:

Бывший нападающий «Сан-Хосе» Маркус Серенсен вернется в Европу. Он подпишет контракт с «Юргорденом», сообщает Sportbladet.

В прошлом сезоне 29-летний швед провел 29 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. «Акулы» не стали предлагать ему новый контракт.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Дикий скандал в матче Бразилия — Аргентина. Игра прервана, четырех аргентинцев хотят выслать из страны
Видео: С кем Семен Слепаков пришел на закрытую вечеринку
Житель Воркуты убил и расчленил двух девушек, которых подвозил
Прощание с легендой: умер Жан-Поль Бельмондо
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд