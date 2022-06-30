Задоров: «Вариант с возвращением в Россию не рассматриваю»

Задоров сообщил, что он не намерен возвращаться в Россию

Хоккеист «Калгари» Никита Задоров сообщил, что он не намерен возвращаться в Россию.

«Вариант с возвращением в Россию не рассматриваю», — приводит слова Задорова Sport24.

Задоров в регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 сыграл 74 матча и набрал 22 очка, забросив 4 шайбы и сделав 18 ассистов. В полей-офф 27-летний защитник набрал 3 (0+3) очка в 12 матчах.

«Калгари» дошел до полуфинала Западной конференции, где уступил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом в серии 1-4.