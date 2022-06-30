Американский журналист предложил арестовать Овечкина в ответ на ситуацию с баскетболисткой Грайнер

Американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать российского хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.

31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Многие спортсмены из США призывают отпустить Грайнер на свободу.

«Все решается просто. Арестуйте Овечкина», — написал у себя в Twitter Олберманн.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по баскетболу в составе сборной США. 27 июня стало известно, что срок ареста спортсменки продлили до 20 декабря. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. До ареста она выступала за УГМК из Екатеринбурга.