Губеринев высказался о заявлении американского журналиста задержать Овечкина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении американского журналиста Кита Олберманна, который призвал арестовать Александра Овечкина в ответ на задержание баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Баскетболистка, как я понимаю, провозила наркотики. Это статья по нашему законодательству. Это первое. Второе: арестовать Овечкина просто так? Пускай попробуют, конечно. И мне кажется, это заголовок ради хайпа. Думаю, Овечина не арестуют, а просто премию выпишут. Ждем заявления Блинкена, Псаки и всех остальных», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее 31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.