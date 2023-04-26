Гущин: «В России говоришь «привет», а люди могут молча пройти мимо тебя»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин рассказал, привык ли к жизни в Северной Америке.

«Да, привык. Там как будто бы добрее люди, они открытые, спокойно на улице могут сказать: «Привет, как дела». И разговор на две-три минуты может завязаться. В России люди немного другие, более закрытые, говоришь «привет», а мимо тебя могут молча пройти», — приводит Sport24 слова Гущина.

Гущин уехал жить в США в возрасте 16 лет. В текущем сезоне 21-летний форвард провел за «Сан-Хосе» 2 матча, в которых забросил 1 шайбу и отдал 1 голевую передачу.