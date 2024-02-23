Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству очков с учетом матчей плей-офф

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на 10-е место по количеству набранных очков в истории НХЛ, учитывая матчи плей-офф.

Капитан «пингвинов» сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1). Таким образом на счету 36-летнего форварда стало 1759 (652+1107) очков в 1424 играх. По этому показателю он сравнялся с защитником Рэем Бурком. В активе экс-хоккеиста «Бостона» 451 гол и 1308 результативных передач в 1826 встречах.

Девятым в этом списке является Марсель Дионн с 1816 (752+1064) очками.

«Питтсбург» находится на 12-м месте в Восточной конференции, набрав 58 очков в 54 матчах.