Рантанен набрал очки в 17 матчах плей-офф подряд
07:39
Форвард «Колорадо» Микко Рантанен отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».
Рантанен забросил шайбу на 46-й минуте встречи и сделал счет 2:1. 24-летний финн отметился набранными очками в 17 матчах плей-офф подряд, начиная с третьей игры первого раунда плей-офф сезона-2019/20. За этот период хоккеист набрал 27 (10+17) очков в Кубке Стэнли.
Рекорд принадлежит Брайану Троттье, набиравшему очки в 27 матчах плей-офф подряд с 1980 по 1982 год.
Mikko Rantanen put the @Avalanche up 2-1 with 14:56 remaining in regulation and has now found the score sheet in each of his last 17 playoff contests dating to Game 3 of the 2020 First Round (10-17—27). #StanleyCup#NHLStats: https://t.co/ouMWBi9Xrx https://t.co/IW1GSsNr2m— NHL Public Relations (@PR_NHL) June 5, 2021
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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