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Рантанен набрал очки в 17 матчах плей-офф подряд

07:39
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Форвард «Колорадо» Микко Рантанен отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Рантанен забросил шайбу на 46-й минуте встречи и сделал счет 2:1. 24-летний финн отметился набранными очками в 17 матчах плей-офф подряд, начиная с третьей игры первого раунда плей-офф сезона-2019/20. За этот период хоккеист набрал 27 (10+17) очков в Кубке Стэнли.

Рекорд принадлежит Брайану Троттье, набиравшему очки в 27 матчах плей-офф подряд с 1980 по 1982 год.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей