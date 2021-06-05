Рантанен набрал очки в 17 матчах плей-офф подряд

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

Рантанен забросил шайбу на 46-й минуте встречи и сделал счет 2:1. 24-летний финн отметился набранными очками в 17 матчах плей-офф подряд, начиная с третьей игры первого раунда плей-офф сезона-2019/20. За этот период хоккеист набрал 27 (10+17) очков в Кубке Стэнли.

Рекорд принадлежит Брайану Троттье, набиравшему очки в 27 матчах плей-офф подряд с 1980 по 1982 год.