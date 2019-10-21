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Хеллебайк, Зукер и Хорват — звезды дня в НХЛ

08:50
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НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня в чемпионате. Первой звездой признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, он отразил все 28 бросков по своим воротам в матче против «Эдмонтона» (1:0 Б).

Вторым лучшим хоккеистом стал нападающий «Миннесоты» Джейсон Зукер. На его счету 2 (1+1) очка в матче против «Монреаля» (4:3). Капитан «Ванкувера» Бо Хорват — третья звезда дня. Он отметился голом в ворота «Рейнджерс» (3:2).

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