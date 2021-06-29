Хедман: «Я всю свою жизнь мечтал об Олимпиаде. Возможно, это мой последний шанс»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал слова комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Олимпиада — одна из моих самых больших мечтаний. Я еще не смог принять участие в таком турнире. Возможно, это мой последний шанс. Это то, о чем я мечтал всю свою жизнь», — цитирует Хедмана журналист Джо Смит в Twitter.

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Чемпионами стали хоккеисты олимпийской команды России.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.