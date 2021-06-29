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Гэри Беттмэн скептически оценил ход переговоров по участию игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

01:50
Гэри Беттмэн. Фото nhl.com
Гэри Беттмэн. Фото nhl.com
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига опасается по поводу отъезда хоккеистов на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Прямо сейчас мы не знаем, будут ли игроки НХЛ выступать на Олимпиаде-2022. У нас есть серьезные опасения по поводу того, разумно ли нам участвовать. Мы уже прошли то время, когда надеялись, что этот вопрос будет решен. Сейчас у нас осталось довольно мало времени», — приводит слова Беттмэна AP.

Глава НХЛ также добавил: «Еще много работы осталось, обе стороны вовлечены в это. НХЛ традиционно хотела бы быть представлена на Олимпиаде, эта позиция не поменялась».

Олимпиада 2018 года в Пхенчхане прошла без участия игроков из НХЛ. Чемпионами стали хоккеисты олимпийской команды России.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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