Дон Грэнато будет утвержден на посту главного тренера «Баффало». Об это будет объявлено в ближайшее время, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

«Клинки» провели собеседования с несколькими кандидатами, но решили сделать ставку на более знакомого специалиста.

«Баффало» по итогам сезона-2020/21 занял последнее месте в таблице лиги. 17 марта клуб уволил Ральфа Крюгера с поста главного тренера. Грэнато заканчивал сезон в роли исполняющего обязанности главного тренера.