Хедман стал четвертым игроком в истории «Тампы», который отдал 400 голевых передач

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Всего за карьеру швед сделал 401 голевой пас. Он стал четвертым игроком в истории «Тампы», который преодолел отметку в 400 ассистов. По этому показателю он уступает только Стивену Стэмкосу (439), Венсану Лекавалье (491) и Мартену Сан-Луи (953).