Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Хедман стал четвертым игроком в истории «Тампы», который отдал 400 голевых передач

08:00
Теги:

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Всего за карьеру швед сделал 401 голевой пас. Он стал четвертым игроком в истории «Тампы», который преодолел отметку в 400 ассистов. По этому показателю он уступает только Стивену Стэмкосу (439), Венсану Лекавалье (491) и Мартену Сан-Луи (953).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд