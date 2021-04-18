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Панарин сравнялся с Каменским по количеству результативных передач в НХЛ

07:46
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«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Нью-Джерси» со счетом 6:3.

В составе хозяев форвард Артемий Панарин набрал 4 (1+3) очка. 29-летний россиянин сделал 301-ю передачу в 424 матчах НХЛ и вышел на 20-е место по передачам в лиге среди российских игроков, повторив результат Валерия Каменского. Рекорд среди россиян принадлежит Сергею Федорову — 696 передач в 1248 матчах.

В текущем сезоне Панарин провел 33 матча в НХЛ, в которых набрал 50 (16+36) очков.

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