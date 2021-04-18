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Шестеркин показал один из лучших результатов для вратарей-новичков «Рейнджерс» в истории

08:15
Игорь Шестеркин. Фото nhl.com
Игорь Шестеркин. Фото nhl.com
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

В этой встрече его «сухая» серия прервалась на отметке 152 минуты и 37 секунды. Это лучший показатель для вратарей-новичков «Рейнджерс» в современной истории.

Более продолжительные серии выдавал только голкипер Лорн Шабо в 30-х годах прошлого века.

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