Шестеркин показал один из лучших результатов для вратарей-новичков «Рейнджерс» в истории
08:15
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).
В этой встрече его «сухая» серия прервалась на отметке 152 минуты и 37 секунды. Это лучший показатель для вратарей-новичков «Рейнджерс» в современной истории.
Более продолжительные серии выдавал только голкипер Лорн Шабо в 30-х годах прошлого века.
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