Шестеркин показал один из лучших результатов для вратарей-новичков «Рейнджерс» в истории

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:3).

В этой встрече его «сухая» серия прервалась на отметке 152 минуты и 37 секунды. Это лучший показатель для вратарей-новичков «Рейнджерс» в современной истории.

Более продолжительные серии выдавал только голкипер Лорн Шабо в 30-х годах прошлого века.