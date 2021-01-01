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Хара объяснил свой переход в «Вашингтон»

17:45
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Новичок «Вашингтона» Здено Хара расскахал, почему перебрался в столичный клуб.

«Почему я перешел в «Вашингтон»? Для меня это новый вызов. У меня все зе есть мотивация качественно играть в хоккей. Я хочу получить шанс бороться за Кубок Стэнли», цитирует словака официальный сайт НХЛ.

Контракт на 795 тысяч долларов с 43-летним словаком рассчитан на один год.

Хара выступал за «Бостон» с 2006 года. Вместе с «Брюинз» он завоевал Кубок Стэнли в 2011 году. Хоккеист 6 раз участвовал в матчах всех звезд НХЛ (2003, 2007, 2008, 2009, 2011 и 2012).

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