Хабибулин может быть приглашен в тренерский штаб «Монреаля»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Николай Хабибулин может получить должность в «Монреале». Канадский клуб готов пригласить его для работы с вратарями команды, сообщает Montreal Gazette.

Напомним, что недавно на пост главного тренера «Монреаля» был назначен бывший партнер Хабибулина по «Тампе» Мартен Сан-Луи.

Ранее появилась информация, что Сан-Луи хочет пригласить в «Монреаль» еще одного экс-игрока «Тампы» — Венсана Лекавалье.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, бронзовый призер Олимпиады-2002, ныне — тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных, тренер по развитию вратарей сборных команд России.