Хабибулин может быть приглашен в тренерский штаб «Монреаля»
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Николай Хабибулин может получить должность в «Монреале». Канадский клуб готов пригласить его для работы с вратарями команды, сообщает Montreal Gazette.
Напомним, что недавно на пост главного тренера «Монреаля» был назначен бывший партнер Хабибулина по «Тампе» Мартен Сан-Луи.
Ранее появилась информация, что Сан-Луи хочет пригласить в «Монреаль» еще одного экс-игрока «Тампы» — Венсана Лекавалье.
Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, бронзовый призер Олимпиады-2002, ныне — тренер вратарей олимпийской и молодежной сборных, тренер по развитию вратарей сборных команд России.
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|Баффало
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|36
|8
|Монреаль
|47
|8
|39
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|44
|19
|25
|46
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
|12.02
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|12.02
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|3 : 1
|12.02
|05:30
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 4
|12.02
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|3 : 4
|12.02
|20:00
|
Детройт – Филадельфия
|4 : 2
|12.02
|20:30
|
Оттава – Бостон
|0 : 2
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Коламбус
|1 : 2
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09