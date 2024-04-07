Гущин забросил 17-ю шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступила «Онтарио Рейн» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин забросил шайбу и не реализовал пенальти.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 53 матча в АХЛ, в которых набрал 48 (17+31) очков.