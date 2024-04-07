Гущин забросил 17-ю шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступила «Онтарио Рейн» со счетом 2:3.
В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Данил Гущин забросил шайбу и не реализовал пенальти.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 53 матча в АХЛ, в которых набрал 48 (17+31) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|77
|36
|41
|83
|5
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|6
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|7
|Нью-Джерси
|77
|37
|40
|78
|8
|Коламбус
|77
|26
|51
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|76
|44
|32
|97
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|76
|33
|43
|70
|8
|Монреаль
|76
|29
|47
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|77
|48
|29
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|92
|5
|Сент-Луис
|77
|40
|37
|85
|6
|Миннесота
|76
|36
|40
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|76
|23
|53
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|76
|18
|58
|44
Результаты / календарь
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
|7.04
|01:00
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|7.04
|02:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|3 : 4
|7.04
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|6 : 2
|7.04
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|2 : 4
|7.04
|02:30
|
Айлендерс – Нэшвилл
|2 : 0
|7.04
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|7.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|7.04
|20:00
|
Детройт – Баффало
|- : -
|7.04
|22:30
|
Чикаго – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|75
|64
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5
Новости