Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр признан первой звездой недели в НХЛ. Он помог «Эвеланш» одержать три победы в четырех матчах, пропуская в среднем 1,24 гола и отражая 93,2 процента бросков. Игру с «Кингз» Грубауэр провел на ноль (2:0).

Второй звездой недели стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На его счету счету 9 (6+3) очков в четырех матчах. В игре с «Оттавой» (7:1) он оформил хет-трик и отдал два голевых паса.

Третья звезда недели — Николай Элерс из «Виннипега». Нападающий набрал 6 (3+3) очков в трех играх.