Виталий Кравцов проведет на карантине 10 дней

Нападающий Виталий Кравцов прибыл в Нью-Йорк. Теперь ему нужно отбыть обязательный карантин, прежде чем он сможет присоединиться к «Рейнджерс».

Ожидается, что россиянин будет на карантине 10 дней, сообщает Blueseatblogs.

Напомним, Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером. В текущем сезоне нападающий провел в КХЛ 49 матчей за «Трактор», забросил 16 шайб и отдал 8 передач.