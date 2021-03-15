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Виталий Кравцов проведет на карантине 10 дней

18:57
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Нападающий Виталий Кравцов прибыл в Нью-Йорк. Теперь ему нужно отбыть обязательный карантин, прежде чем он сможет присоединиться к «Рейнджерс».

Ожидается, что россиянин будет на карантине 10 дней, сообщает Blueseatblogs.

Напомним, Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером. В текущем сезоне нападающий провел в КХЛ 49 матчей за «Трактор», забросил 16 шайб и отдал 8 передач.

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