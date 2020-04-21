Гончар рассказал, что у него было несколько предложений поработать тренером в КХЛ

Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар заявил, что у него были предложения поработать с клубами КХЛ.

— Поступали предложения, и не раз. Я не буду называть клуб, — цитирует Гончара РБК. — Но я пока здесь вижу свое будущее. У меня семья живет здесь. «Питтсбург» мне создал такие условия, что у меня есть условия для развития и хватает времени на семью. КХЛ для меня была бы хороша, но я не могу семью оставить и уехать.

Стать первым российским главным тренером в НХЛ? Над этой темой не задумывался. Это стоит больших нервов, труда. Я вижу изнутри, как недооценена работа тренера. Очень большой объем работы не виден. По большому счету, очень многое происходит за кулисами, чего люди не видят и даже не подозревают. Живем одним днем. Надо стараться, учиться, прогрессировать. А стать первым русским тренером — у меня такая задача не стоит. Важно стать хорошим специалистом. Все равно надо опыта поднабраться руководством коллективом. Фарм-клуб потренировать. Могу сказать, что Майк Салливан очень хороший специалист, постоянно над собой работает. Вокруг меня много опытных людей, у которых я учусь — это в том числе Марк Рекки, Жак Мартен.

46-летний Гончар с 2015 года входит в тренерский штаб «Пингвинз».