«Старается, переживает и делает все, чтобы играть лучше». Гончар оценил защитника «Ванкувера» Задорова

Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) оценил игру российского защитника команды Никиты Задорова.

— Проводишь ли ты как бывший защитник персональную работу с Никитой Задоровым?

— Да, общаемся и обсуждаем игровые детали. Подбираю видео. Хотя чуть больше, на ежедневной основе, с ним общается Адам (Фут, ассистент главного тренера, экс-защитник и обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо». — Прим. И.Р.).

— Верно ли наблюдение, что Задоров не столь сосредоточен на силовых приемах, как в его первые сезоны в НХЛ, когда он бил рекорды по этому показателю?

— Я бы так не сказал. Никита проводит достаточное количество силовых приемов, нельзя говорить о том, что он стал другим защитником и перестал хитовать. Или что ему дают задание этого не делать. Он действует по игровой ситуации, выполняет задание — но по сути своей не меняется, и мы его не меняем. Просто в лиге сейчас в принципе стало меньше хитов, форварды стали более скоростными и менее габаритными. Главное, чтобы все было вовремя.

— Можно сказать, что адаптация Задорова к «Ванкуверу» после обмена из «Калгари» прошла гладко?

— Это надо спрашивать у него самого, но в принципе — да. Никита понимает наши игровые требования и в основном их выполняет. Когда он привыкал, были какие-то ошибки, но они у всех случаются. Нельзя 82 матча сыграть на одном и том же уровне, тем более когда пришел в новую команду. Мне нравится, что он старается, переживает и делает все, чтобы играть лучше.

Задоров перешел в «Ванкувер» в конце ноября 2023 года в результате обмена с «Калгари». В нынешнем сезоне 28-летний хоккеист провел 51 матч за «Кэнакс», набрав 13 (5+8) результативных очков.

На данный момент «Ванкувер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 105 набранных очков в 79 встречах.