Гончар рассказал о стажировке Гатиятулина в «Ванкувере»

Знаменитый защитник, а теперь один из тренеров «Ванкувер Кэнакс» Сергей Гончар в интервью «СЭ» на свое 50-летие (оно отмечается сегодня) рассказал о недавней стажировке в канадском клубе российского тренера Анвара Гатиятулина.

— Не с твоей ли подачи сразу два российских тренера — Илья Воробьев и Анвар Гатиятулин — в этом сезоне приезжали в «Ванкувер» на стажировку?

— Гатиятулин только недавно улетел. Он общался с Токкетом, был в тренерской, смотрел все-все-все — в общем, был погружен в рабочий процесс. Анвару я помогал и с приездом, и с организационными моментами. А Илье, насколько слышал, помогал агент. Я в тот момент был в Далласе и его не видел.

— В молодости вы были близкими друзьями с Виктором Козловым. Остались ли отношения такими же, следишь и переживаешь ли за его «Салават Юлаев»?

— Конечно. Летом встречаемся. Он приезжал, про хоккей много разговаривали и не только жизнь, но и схемы на льду обсуждали. Уже не просто как друзья, но и как тренеры. В теннис играем, на ужины ходим... Все как было!

Как стало известно «СЭ», Анвар Гатиятулин в ближайшее время должен возглавить «Ак Барс». При этом 48-летний специалист имел договоренность с «Сибирью», однако сообщил клубу, что изменил свое решение.

С 2020 по 2023 год Гатиятулин тренировал «Трактор».