Голкипер «Торонто» Самсонов рассказал, зачем нанял себе финансиста

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов рассказал, что нанял финансиста, который помогает хоккеисту со сбережениями.

— Купили дом в Торонто?

— Я бы с удовольствием купил. Мне очень нравится в Торонто, поймал там свой вайб. Если бы чуть подольше был контракт, обязательно бы купил недвижимость. У нас есть финансист, который помогает с ведением дел. Нужно с умом подходить к деньгам, делать покупки не на эмоциях. Понятно, что всем хочется ездить на хороших машинах и жить в хороших домах, но нужно всегда исходить из целесообразности.

— У вас есть финансист, который ведет все дела?

— Я вообще в это не лезу. Мне хоккея хватает. У нас есть с женой определенная сумма денег, на которую мы живем, все остальное мы откладываем — финансисты вкладывают эти деньги. Недавно вот квартиру в Майами купили. Вообще считаю, что финансисты очень нужны молодым ребятам. Когда начинаешь получать большие деньги, нужен человек, который сможет тебя остановить. Точнее он тебя не останавливает, а говорит правильные вещи, после которых ты останавливаешься.

— Вас по молодости надо было останавливать?

— Особо нет. Стульями никого не бил. Крышу мне не сносило. Я вообще довольно семейный человек. Если есть возможность, всегда проведу время дома, а не пойду куда-то. Когда ребята из других команд приезжают, я всегда спрашиваю: «Может, дома посидим?». Мне легче самому стейки пожарить, чем куда-то идти, — сказал Самсонов в интервью Sport24.

26-летний Самсонов провел 10 матчей за «Торонто» в регулярном чемпионате-2023/24 с коэффициентом надежности 3,58.

«Мэйпл Ливз» с 23 очками в 19 играх занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.