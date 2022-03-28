Голкипер «Миннесоты» Тэлбот стал первой звездой недели в НХЛ

Голкипер «Миннесоты» Кэм Тэлбот был выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Он выиграл все три матча на неделе, пропуская в среднем 1,33 шайбы за игру и отражая 95,9 процента бросков.

Второй звездой стал нападающий «Калгари» Джонни Годро. В его активе 10 (2+8) очков в 3 матчах.

Третьей звездой недели назван нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Он забросил 6 шайб и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах.