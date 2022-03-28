«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем из университетской команды

«Вашингтон» подписал контракт с вратарем Клэем Стивенсоном. 23-летний хоккеист заключил контракт новичка на два года, который вступит в силу со следующего сезона, сообщает сайт «Кэпиталз».

Стивенсон не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Его зарплата составит 855 тысяч долларов в год.

В этом сезоне он выступает в NCCA за команду колледжа Дарнмута. Голкипер сыграл 23 матча, в которых пропускал в среднем 2,7 шайбы за матч и отражал 92,2 процента бросков.

На вратаря также претендовали «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Сиэтл».