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Сегодня, 19:37

«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем из университетской команды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Вашингтон» подписал контракт с вратарем Клэем Стивенсоном. 23-летний хоккеист заключил контракт новичка на два года, который вступит в силу со следующего сезона, сообщает сайт «Кэпиталз».

Стивенсон не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Его зарплата составит 855 тысяч долларов в год.

В этом сезоне он выступает в NCCA за команду колледжа Дарнмута. Голкипер сыграл 23 матча, в которых пропускал в среднем 2,7 шайбы за матч и отражал 92,2 процента бросков.

На вратаря также претендовали «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Сиэтл».

ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 66 23 43 56
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Нэшвилл 66 38 28 80
4 Сент-Луис 64 35 29 79
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 65 20 45 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
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Нэшвилл – Филадельфия
 5 : 4
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Нью-Джерси – Монреаль
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Торонто – Флорида
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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