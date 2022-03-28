«Вашингтон» подписал контракт новичка с вратарем из университетской команды
«Вашингтон» подписал контракт с вратарем Клэем Стивенсоном. 23-летний хоккеист заключил контракт новичка на два года, который вступит в силу со следующего сезона, сообщает сайт «Кэпиталз».
Стивенсон не был задрафтован ни одним клубом НХЛ. Его зарплата составит 855 тысяч долларов в год.
В этом сезоне он выступает в NCCA за команду колледжа Дарнмута. Голкипер сыграл 23 матча, в которых пропускал в среднем 2,7 шайбы за матч и отражал 92,2 процента бросков.
На вратаря также претендовали «Рейнджерс», «Ванкувер» и «Сиэтл».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|66
|23
|43
|56
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|4
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|65
|20
|45
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
Результаты / календарь
18.03
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28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|5 : 4
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1 ОТ
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|3 : 2 Б
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11
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