Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Голкипер «Колорадо» снова получил травму. Он пропустил весь прошлый сезон из-за двух операций

19:59
Теги:

Голкипер «Коллорадо» Павел Францоуз получил очередную травму. Он выбыл на три-четыре недели, сообщает Denver Post.

Отметим, что 31-летний чех пропустил весь прошлый сезон. Ему дважды делали операцию на бедре.

Напомним, что до отъезда в «Колорадо» Францоуз провел несколько сезонов в КХЛ в составе «Трактора».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
0