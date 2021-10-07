Голкипер «Колорадо» снова получил травму. Он пропустил весь прошлый сезон из-за двух операций
19:59
Голкипер «Коллорадо» Павел Францоуз получил очередную травму. Он выбыл на три-четыре недели, сообщает Denver Post.
Отметим, что 31-летний чех пропустил весь прошлый сезон. Ему дважды делали операцию на бедре.
Напомним, что до отъезда в «Колорадо» Францоуз провел несколько сезонов в КХЛ в составе «Трактора».
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