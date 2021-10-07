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«Сент-Луис» не стал подписывать нападающего Фролика

«Сент-Луис» не стал подписывать контракт с нападающим Фроликом
19:17
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«Сент-Луис» не стал подписывать полноценный контракт с нападающим Михаэлом Фроликом. Хоккеист находился в клубе на просмотре, сообщает журналист Давид Паньотта.

33-летний Фролик в прошлом сезоне выступал за «Монреаль». Он провел 8 игр в регулярном чемпионате, не отметившись результативными действиями.

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Иван Шитик все материалы автора
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