Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Барков, Шестеркин и Куик — три звезды дня в НХЛ

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ, тинформирует пресс-служба лиги. В матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ) он сделал третий в карьере хет-трик.

Второй звездой дня стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 31 бросок в игре с «Виннипегом» (3:0).

Замкнул тройку лучших голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, сделавший 29 сэйвов в матче с «Анахаймом» (2:1).