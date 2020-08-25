Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Колорадо»

«Даллас» победил «Колорадо» (5:2) в матче 1/2 финала Западной конференции. Команда ведет в серии со счетом 2-0.

В составе победителей один из голов забил Александр Радулов. В его активе также голевая передача. Одно очко за асссист заработал еще один россиянин Денис Гурьянов.

У «Старз» также отличились Джо Павелски, Радек Факса, Эса Линделл и Джейми Олексяк. У «Эвеланш» забивали Натан Маккиннон и Микко Рантанен.

НХЛ. Кубок Стэнли

Западая конференция

1/2 финала

Второй матч

«Колорадо» — «Даллас» — 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

Голы: Маккиннон — 7 (бол., Рантанен, Макар), 6:08 — 1:0. Рантанен — 4 (бол., Маккиннон, Ландескуг), 28:44 — 2:0. Павелски — 7 (бол., Радулов, Сегин), 29:54 — 2:1. Факса — 2 (бол., Гурьянов, Перри), 30:37 — 2:2. Радулов — 5 (Бенн, Хейсканен), 35:34 — 2:3. Линделл — 1, 39:14 — 2:4. Олексяк — 3 (п.в., Дикинсон), 59:50 — 2:5.

Вратари: Францоуз (57:34 — 59:50) — Худобин.

Штраф: 8 — 18.

Броски: 40 (20+11+9) — 27 (6+18+3).

Наши: Задоров (11.22/1/0), Наместников (8.09/1/-1), Ничушкин (13.45/2/-2) — Гурьянов (12.45/2/0), Радулов (12.06/2/+1).

25 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 0-2