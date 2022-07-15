Генменеджер «Коламбуса»: «У меня появляется сыпь каждый раз, когда я слышу негативные комментарии о клубе»
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о переходе Джонни Годро в качестве свободного агента.
«У меня появляется сыпь каждый раз, когда я слышу негативные комментарии о «Коламбусе». Это так несправедливо, потому что у нас отличная организация и отличный город. У нас есть невероятный стадион, который станет еще лучше после ремонта этим летом. И это несправедливое восприятие каким-то образом становится правдой, которой оно не является.
В этой лиге случается так, что игроки получают право выбирать, куда им переходить. Иногда с этим ничего нельзя поделать. Но Коламбус — отличный город. У нас отличная организация, отличный главный тренер, хорошая команда. И мы будем продолжать становиться лучше», — приводит слова Кекяляйнена официальный сайт НХЛ.
28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 млн долларов. Сообщалось, что форвард отклонил контракт с «Флэймз» на 8 лет с зарплатой в 10 млн долларов в год.
В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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