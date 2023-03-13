Главный тренер «Вегаса»: «Дорофеев забил головой, такое сложно забыть»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди оценил игру российского форварда Павла Дорофеева, который в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:3) забросил победную шайбу.

«Рад за Павла, — цитирует пресс-служба НХЛ Кэссиди. — Думаю, сегодня у него был действительно хороший матч. Он забил головой, такое сложно забыть. Он много работал с шайбой, сделал оборот при первом голе за счет скорости ног. Мне казалось, что на своем фланге он мог часто проникать внутрь, быть опасным там, попадать в трафик».

В текущем сезоне Дорофеев провел 4 матча в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Вегас» с 88 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 63 очками — на 11-й строчке.