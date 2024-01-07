Главный тренер «Вашингтона»: «У Кузнецова должен быть определенный уровень, на который можно положиться»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре форварда Евгения Кузнецова.
«Было множество разных случаев, когда он быстро двигался, выигрывал сражения в оборонительных и наступательных зонах. Это дело последовательности и способности делать это из матча к матчу. Не всегда это заканчивается голом или результативной передачей, но должен быть определенный уровень, на который можно положиться, особенно когда играешь в качестве центрового первой линии в Национальной хоккейной лиге против лучших игроков других команд», — приводит слова Карбери The Hockey News.
В текущем сезоне Кузнецов провел 33 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|37
|26
|11
|53
|2
|Каролина
|39
|22
|17
|48
|3
|Айлендерс
|38
|18
|20
|46
|4
|Филадельфия
|39
|20
|19
|46
|5
|Нью-Джерси
|37
|21
|16
|44
|6
|Питтсбург
|37
|19
|18
|42
|7
|Вашингтон
|37
|18
|19
|42
|8
|Коламбус
|40
|13
|27
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|37
|23
|14
|52
|2
|Флорида
|38
|24
|14
|50
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|40
|19
|21
|43
|5
|Детройт
|39
|19
|20
|42
|6
|Монреаль
|38
|16
|22
|37
|7
|Баффало
|39
|16
|23
|36
|8
|Оттава
|34
|14
|20
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|38
|25
|13
|54
|2
|Колорадо
|39
|25
|14
|53
|3
|Даллас
|37
|22
|15
|49
|4
|Нэшвилл
|39
|21
|18
|43
|5
|Аризона
|37
|19
|18
|40
|6
|Сент-Луис
|37
|19
|18
|39
|7
|Миннесота
|37
|16
|21
|36
|8
|Чикаго
|39
|11
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|38
|24
|14
|51
|2
|Вегас
|39
|22
|17
|49
|3
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|46
|4
|Сиэтл
|39
|16
|23
|41
|5
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|6
|Калгари
|39
|17
|22
|39
|7
|Анахайм
|38
|13
|25
|27
|8
|Сан-Хосе
|39
|9
|30
|21
|7.01
|00:00
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|7.01
|03:00
|
Питтсбург – Баффало
|- : -
|7.01
|03:00
|
Сан-Хосе – Торонто
|- : -
|7.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.01
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|- : -
|7.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|- : -
|7.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|- : -
|7.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|7.01
|04:00
|
Каролина – Сент-Луис
|- : -
|7.01
|06:00
|
Эдмонтон – Оттава
|- : -
|7.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -
|7.01
|23:00
|
Чикаго – Калгари
|- : -
|7.01
|23:00
|
Вашингтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|64
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|39
|64
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|37
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|39
|27
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|38
|25
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41