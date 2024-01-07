«Колорадо» — «Флорида»: видеообзор матча

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Флориде» — 4:8.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» 2 (1+1) очка набрал Валерий Ничушкин, по голу забили Кайл Макар, Джош Мансон и Джонатан Друэн, вратарь Иван Просветов отразил 9 бросков из 13, Александр Георгиев — 12 бросков из 15.

В текущем сезоне на счету Ничушкина 40 (20+20) очков в 38 матчах.

У «Пантерз» хет-трик оформил Сэм Райнхарт, 4 (1+3) очка набрал Мэттью Ткачак, ассистентский покер у Александра Баркова, 3 (2+1) очка у Картера Верхаге, еще по голу забили Оливер Экман-Ларссон и Кевин Стенлунд, забросивший в пустые ворота, голкипер Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.

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