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Главный тренер «Вашингтона»: «Самсонов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны»

21:33
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Тренер «Вашингтона» Тодд Рирден не стал распространяться о подробностях травмы голкиперы Ильи Самсонова.

— Для нас это очень неприятные новости. Как и для самого игрока, — цитирует тренера The Athletic. — Это один из самых талантливых проспектов клуба. И нам будет его не хватать. Считаю, что в этом сезоне он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Сейчас ему нужно спокойно восстанавливаться и готовиться к регулярному чемпионату.

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