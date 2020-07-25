Главный тренер «Вашингтона»: «Самсонов зарекомендовал себя с самой лучшей стороны»

Тренер «Вашингтона» Тодд Рирден не стал распространяться о подробностях травмы голкиперы Ильи Самсонова.

— Для нас это очень неприятные новости. Как и для самого игрока, — цитирует тренера The Athletic. — Это один из самых талантливых проспектов клуба. И нам будет его не хватать. Считаю, что в этом сезоне он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.

Сейчас ему нужно спокойно восстанавливаться и готовиться к регулярному чемпионату.