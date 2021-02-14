НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Тампы» похвалил Волкова за дебютную шайбу в НХЛ

08:58
Теги:

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер похвалил нападающего Александра Волкова за дебютную шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:1).

«Знаете, что мне понравилось в шайбе Волкова? Он заработал этот гол, полностью отработав из защиты в атаку. При этом, он забросил своему соотечественнику, Сергею Бобровскому. Волков дождался своего шанса и был вознагражден за это», — цитирует пресс-служба НХЛ Купера.

23-летний Волков был выбран «Тампой» под 48-м номером драфта НХЛ-2017. Россиянин дебютировал за команду в НХЛ в сезоне-2019/20. Всего на его счету 4 (1+3) очка в 17 матчах за «Тампу».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/lightning/news/burns-3-things-we-learned-from-steamrolling-the-panthers/c-321396112

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир