Российский нападающий Александр Волков забросил первую шайбу за «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:1).

23-летний форвард поразил ворота соотечественника Сергея Бобровского в середине третьего периода встречи.

Волков был выбран «Тампой» под 48-м номером драфта НХЛ-2017. Россиянин дебютировал за команду в НХЛ в сезоне-2019/20. Всего на его счету 4 (1+3) очка в 17 матчах за «Тампу».