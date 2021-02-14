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Александр Волков забросил первую шайбу за «Тампу-Бэй»

06:14
Александр Волков. Фото Instagram
Александр Волков. Фото Instagram
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Российский нападающий Александр Волков забросил первую шайбу за «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (6:1).

23-летний форвард поразил ворота соотечественника Сергея Бобровского в середине третьего периода встречи.

Волков был выбран «Тампой» под 48-м номером драфта НХЛ-2017. Россиянин дебютировал за команду в НХЛ в сезоне-2019/20. Всего на его счету 4 (1+3) очка в 17 матчах за «Тампу».

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