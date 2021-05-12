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Главный тренер «Сент-Луиса» рассказал о роли Костина в команде

20:50
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал, чего ждет от нападающего команды Клима Костина. Он дебютирует в нынешнем сезоне НХЛ в матче против «Миннесоты».

«Это мощный, жесткий вингер. Он должен вести силовую борьбу, играть в корпус. Простой хоккей. НЕ нужно что-то выдумывать. Просто не терять шайбу и не уходить от силовой борьбы», — приводит слова тренера в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Костин после завоевания Кубка Гагарина в составе «Авангарда» в начале мая прибыл в расположение «Сент-Луиса».

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