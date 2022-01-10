Профсоюз игроков НХЛ подаст жалобу, если «Сан-Хосе» расторгнет контракт с Эвандером Кейном

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн прошел процедуру драфта отказов. Теперь клуб имеет право расторгнуть с ним контракт. Однако Профсоюз игроков лиги готов подать жалобу, если такое решение будет принято, сообщает Sportsnet.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.

Сейчас клуб также считает нарушением поездку игрока в Ванкувер при наличии положительного теста на коронавирус. Еще одна претензия — несвоевременное возвращение в расположение фарма «Шаркс» в АХЛ после пребывания в ковид-протоколе.

Кэпхит форварда составляет 7 миллионов долларов в год. Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.