Бриндамор о победе над «Нью-Джерси»: «Ребята были готовы, несмотря на пять дней без матчей»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу над «Нью-Джерси» (5:1) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«[О первой игре за пять дней] Надо сказать, что мы хотели победить именно таким образом. Я был немного обеспокоен тем, что может быть после этой паузы. Не знал, как мы будем реагировать. Вы могли заметить, что у нас было немного больше возможностей. Надо отдать должное ребятам, они были готовы», — сказал тренер после игры.

Второй матч в серии пройдет 6 мая. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.