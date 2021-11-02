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Гурьянов может потерять место в основном составе «Далласа». Главный тренер недоволен игрой россиянина

20:41
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Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс раскритиковал игру нападающего Дениса Гурьянова. Тренер не исключил, что россиянин может угодить в запас.

«В звене не должен выпадать ни один игрок. Если хоть кто-то дает слабину, то это вредит всем. Я хочу видеть большую отдачу от Дениса. Он может показывать большее», — приводит слова тренера журналист Майк Хейка.

В этом сезоне 24-летний форвард забросил только 1 шайбу в 8 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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