Гурьянов может потерять место в основном составе «Далласа». Главный тренер недоволен игрой россиянина

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс раскритиковал игру нападающего Дениса Гурьянова. Тренер не исключил, что россиянин может угодить в запас.

«В звене не должен выпадать ни один игрок. Если хоть кто-то дает слабину, то это вредит всем. Я хочу видеть большую отдачу от Дениса. Он может показывать большее», — приводит слова тренера журналист Майк Хейка.

В этом сезоне 24-летний форвард забросил только 1 шайбу в 8 матчах.