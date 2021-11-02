Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был выбран первой звездой октября по итогам матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин в 8 матчах забил 9 голов и сделал 6 голевых передач.

Россиянин набирал очки в 8 матчах подряд. Он повторил клубный рекорд «Вашингтона», который был установлен им же в сезоне-2005/06 и повторен Александром Семиным в сезоне-2006/07. Он лидирует в гонке снайперов НХЛ.

Второй звездой выбран нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В 7 матчах канадец набрал 16 (7+9) очков.

Третьей звездой стал голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен. Он одержал победы во всех семи матчах, показав коэффициент надежности 1,29 и 95,6 процента отраженных бросков.